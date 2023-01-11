Приватизація на Тернопільщині: адміністративний будинок стадіону

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з приватизації адміністративного будинку стадіону (стадіон) (літ. Щ).

💰Стартова ціна — 11 407,02 грн;

⌛️Заявки на участь в аукціоні — до 15 січня 2023 року;

🗓Дата аукціону — 16 січня 2023 року;

📏Площа — 349,8 м²;

📍Локація — Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 21.

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↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3isg1B2