Приватизація на Тернопільщині: адміністративний будинок стадіону
Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з приватизації адміністративного будинку стадіону (стадіон) (літ. Щ).
💰Стартова ціна — 11 407,02 грн;
⌛️Заявки на участь в аукціоні — до 15 січня 2023 року;
🗓Дата аукціону — 16 січня 2023 року;
📏Площа — 349,8 м²;
📍Локація — Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 21.
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↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3isg1B2