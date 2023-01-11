20:31 | 11.01.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Приватизація на Тернопільщині: адміністративний будинок стадіону

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з приватизації адміністративного будинку стадіону (стадіон) (літ. Щ).

💰Стартова ціна — 11 407,02 грн;
⌛️Заявки на участь в аукціоні — до 15 січня 2023 року;
🗓Дата аукціону — 16 січня 2023 року;
📏Площа — 349,8 м²;
📍Локація — Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 21.

#фдму_приватизація
#приватизація_тернопільщина
#приватизація_держмайна
#приватизація_анонс
↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3isg1B2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *