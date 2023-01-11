Тернополянин може сісти на 8 років через крадіжку

Факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції щодо мешканця міста 1974 року народження.

На лінію «102» надійшло звернення від працівники торгового закладу. Жінка повідомила, що виявила факт крадіжки, коли переглянула записи з камер відеоспостереження. На них чітко видно, як невідомий чоловік скористався слушною нагодою та викрав товар, який сховав під верхній одяг.

У ході розшукових заходів оперативники вийшли на слід зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець. У скоєному він зізнався.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 КК України (крадіжка). Його судитимуть по законах воєнного часу.