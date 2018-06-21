Родина Горохівських з Тернопільщини облаштувала біля хати квітучий рай



Обійстя родини Горохівських у Романівці Тернопільського району завдяки своєму оригінальному дизайну красиве у будь-яку пору року. Особливо неповторне воно влітку, коли потопає у розмаїтті квітів і смарагдовій зелені. Тож мало кому з перехожих вдасться минути його, зачаровано не зупинившись перед такою красою.

Володимир та Ліля Горохівські земельну ділянку в Романівці придбали дванадцять років тому. Тоді й почали перетворювати її у квіткове царство. На двадцяти сотих землі висадили більше ста різновидів рослин.

– Ми дуже любимо квіти, – зізнається господиня, – тому знаємо особливості їхнього цвітіння і те, як вони поєднуються одна з одною. Створюючи свій куточок, покладалися на інтуїцію. Багато інформації черпали з журналів та Інтернету. Чимало цікавих ідей привезли із подорожей Україною та за кордоном.

Навесні, як тільки сходить сніг, у квітнику з’являються підсніжники, первоцвіт, білі, жовті та фіолетові крокуси, на зміну яким зацвітають гіацинти, нарциси та тюльпани – їх тут більше двадцяти сортів. Далі розпускаються іриси та півонії – кущові та деревовидні.

– Добре прижилися у нас кілька екземплярів лілій, десять сортів хости, лаванда, гвоздика, гладіолуси, троянди, – перераховує своїх плеканців пані Ліля. – Перевагу надаємо багаторічникам, але яке ж подвір’я без українських чорнобривців, айстрів та жоржин! Кожна рослинка дорога моєму серцю. А от Володимир найбільше закоханий у розкішний бузок. У нас його є кілька сортів: від ніжно-білого до рожевого, фіолетового, червоного.

Прикрасою для подвір’я Горохівських слугують декоративні дерева та кущі – керія японська, бересклет, магнолія, хейхера, спірея, вейгела, акація, жовта і біла лапчатка. Із вічнозелених – туї та ялівець, яким господар надав красивих форм: кущі ялівця нагадують зірку та кошик, туї отримали форму спіралі. Біля власноруч вимощеного міні-водоспаду «оселилися» декоративні верби та берізки. Фасад будинку прикрашають ліани фіолетової гліцинії. Поруч хати у змайстрованих господарем горщиках вмостилися хости, а підвіконня прикрасили бегонії. Куди не глянь – всюди квіти! Навіть дерев’яні тачки і старий велосипед Володимир переобладнав під квітник і посадив там чорнобривці, вербену, лобелію, газалію, медунку та колеус.

Виноградові на обійсті теж знайшлося місце. Як і садку, де щедро родять яблуні, груші, абрикоси, персики, вишні та черешні. Оригінальний вигляд мають і грядки – вони висаджені у формі півсонця із променями.

Подбали господарі і про місце для сімейного відпочинку. Дерев’яну альтанку, у якій спорудили піч-барбекю, прикрасили антикварними виробами та старожитностями, серед яких прядило, праник, старовинні праски і ваги, рубанки, серпи, глеки та маслобійка. Словом, створили на подвір’ї невеличкий рай, де тепло, затишно і завжди пахне квітами.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”