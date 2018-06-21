На Тернопільщині керівники понад 500 підприємств підвищили заробітну плату завдяки податківцям

Працівниками територіальних органів ДФС у Тернопільській області спільно з органами місцевої влади проводиться постійний контроль за дотриманням платниками податків чинного законодавства про оплату праці.

Протягом 5 місяців цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 167 підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 157 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок – до бюджету надійшло 349 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 441,9 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань по 365 підприємствах та організаціях області, за результатами якої 347 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджету надійшло 1 млн 969,2 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 2 млн 402,7 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також на засіданнях комісій заслухано керівників 12 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи по 11 підприємствах ліквідована заборгованість по зарплатні на суму 584 тис. грн, по податку на доходи фізичних осіб – на суму 3,2 тис. грн. та по єдиному соціальному внеску – на суму 0,7 тис. грн.

Проведена й індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 69 підприємств, за наслідками якої 68 підприємств погасили заборгованість по заробітній платі на суму 1 млн 22,3 тис. грн, по податку на доходи фізичних осіб – на 278,9 тис. грн. та по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – на 1295,4 тис. гривень.