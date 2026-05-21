Від штрафів до трагедій: поліція Тернополя взялася за електросамокати

У Тернополі правоохоронці посилюють контроль за водіями електросамокатів, гіроскутерів та електровелосипедів через збільшення кількості порушень і небезпечних ситуацій у центральній частині міста.

Як повідомляють у поліції, електротранспорт дедалі частіше стає причиною травмувань пішоходів та аварійних ситуацій. Правоохоронці наголошують: водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху та зобов’язані дотримуватися правил безпеки. За словами поліцейських, зіткнення на швидкості може призвести до серйозних травм або навіть мати летальні наслідки.

Через численні скарги мешканців у Тернополі діє заборона на пересування електросамокатами, гіроскутерами та електровелосипедами у пішохідній зоні центральної частини міста. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Обмеження поширюється на ділянку від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка до драматичного театру, а також на Алею пам’яті «Незламні» та «стометрівку». У цих місцях уже встановлено заборонні та попереджувальні знаки.

Попри це, правоохоронці продовжують фіксувати порушення. Від початку 2026 року на Тернопільщині зафіксували 22 порушення правил дорожнього руху водіями електротранспорту. Із них 16 випадків — керування у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, з 14 по 18 травня поліцейські та муніципальні інспектори склали два адміністративні протоколи за порушення правил благоустрою та три протоколи щодо неналежного виконання батьківських обов’язків стосовно дітей, які порушували правила користування електротранспортом.

Контроль у центрі міста здійснюють вело- та піші патрулі. У вихідні дні кількість перевірок збільшують через значне скупчення людей.

За порушення правил дорожнього руху водіям електросамокатів загрожують штрафи від 340 до 850 гривень. У випадках, коли порушення вчиняють неповнолітні, відповідальність можуть нести батьки, а сума штрафів може сягати від 17 до 34 тисяч гривень.

Правоохоронці закликають водіїв електротранспорту бути відповідальними та не нехтувати правилами безпеки.