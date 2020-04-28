17:02 | 28.04.2020
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Родина шукає донорів з 4+ групою крові: захворів п’ятнадцятирічний Максим із Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!

У родину жителів Вишнівецької громади, а саме, с. Старий Вишнівець, Дзюми Василя та Віти прийшла біда: захворів їх п’ятнадцятирічний син Максим.

Юнак до 7 класу був учнем Старовишнівецької школи, а пізніше продовжив навчання в Коропецькому ліцеї-інтернаті з посиленою військовою підготовкою.

Родина шукає донорів з 4+ групою крові. Лікування буде тривалим і дороговартісним, тому потрібна фінансова підтримка. Просимо усіх небайдужих відгукнутись.

Бажаємо Максимові якнайшвидшого одужання. Впевнені, що з вашою допомогою і підтримкою так і буде!

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