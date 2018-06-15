Садочок на Тернопільщині, в якому зареєстрували спалах кишкової інфекції, закрили

14.06.2018 р. зареєстрований спалах кишкової інфекції серед вихованців навчально-виховного комплексу «Гаївська ЗОШ I-II ст. – ДНЗ» Кременецького району. Захворіло 5 дітей, всі знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Кременецької районної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «Гастроентероколіт середньої важкості».

Фахівцями Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби розпочато проведення спільного епідрозслідування, в 09.20 год. здійснено виїзд у вогнище та розпочато проведення обстеження НВК «Гаївська ЗОШ I-II ст.–ДНЗ» з метою організації заходів з ліквідації вогнища та здійснення комплексу лабораторних досліджень спрямованих на встановлення причин та джерела інфекції.

Розпорядженням в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимира Богоноса роботу «Гаївської ЗОШ I-II ст. – ДНЗ» призупинено.

Причини спалаху будуть повідомлені після проведення розслідування спалаху та отримання результатів проведених досліджень.