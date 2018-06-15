Прем’єр спільно з аграрним комітетом ВРУ завітають на цьогорічний День поля та саду на «Бучачагрохлібпром»

На одне із найуспішніших та найбільших підприємств Тернопільщини – компанію ТзОВ «Бучачагрохлібпром», 15 червня з’їдуться не лише провідні аграрії зі всієї України, а й сам Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом із в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Максимом Мартинюком та членами аграрного комітету ВРУ.

Причиною такого візиту стане відзначення Всеукраїнського Дня поля та саду, який вже не один рік організовує підприємство ТзОВ «Бучачагрохлібпром» на території свого насіннєвого заводу, що у селі Підзамочок.

В рамках заходу учасники зможуть оглянути демонстраційні ділянки озимих та ярих культур, насіннєві ділянки з використанням технологій від іноземних компаній щодо захисту рослин, а також – оглянути й сільськогосподарську техніки підприємства. Крім цього, гості Дня поля та саду побувають на фермерському господарстві «ГАДЗ», де ознайомляться з інтенсивними технологіями вирощування, зберігання та сортування фруктів. Подібна програма заходу стала вже традиційною та спрямована на вдосконалення професійних навичок аграріїв, обмін корисною інформацією, а також – прокладання містка співпраці.

Нагадаємо, ТзОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений та надійний партнер сільгоспвиробника у забезпеченні стабільних врожаїв, засноване у 2004 році. За цей період, завдяки висококваліфікованим спеціалістам, використанню новітніх технологій та постійному удосконаленню якості продукції, компанія займає одне з провідних місць серед виробників насіння, реалізуючи кращі продукти на насіннєвому ринку, маючи в своєму розпорядженні потужну матеріально-технічну базу, сучасний машино-тракторний парк, грунтооброблювальну, посівну, зернозбиральну техніку.