Шестеро травмованих – результат аварій на Тернопільщині за добу

Чотири дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільщини 31 травня. До лікарні за меддопомогою звернулися 6 потерпілих, троє з них – неповнолітні.

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги привезла жительку Тернополя 1945 року народження. Жінку на проспекті Степана Бандери збив водій автомобіля Daewoo Lanos. У ході перевірки з’ясувалося, що потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Після надання меддопомоги пенсіонерку відпустили за місцем проживання.

Не переконався в безпечному русі та почав здійснювати маневр повороту ліворуч водій автомобіля Mazda CX-9. У цей час своєю смугою рухався велосипедист. Водій двоколісника спробував уникнути удару, вивернув кермо та врізався у припаркований на узбіччі автомобіль. Аварія трапилася в обласному центрі на вулиці Карпенка. 24-річного хлопця госпіталізували до травматологічного відділення.

Потрапили до лікарні з множинними тілесними ушкодженнями і двоє неповнолітніх з Залозецької територіальної громади. Юнаки каталися на мотоциклі, а під час повороту праворуч на трасі Броди-Тернопіль водій мототранспорту не впорався з керуванням та допустив зіткнення із заднім колесом вантажівки МАН 10220.

Ще одну аварію зареєстрували працівники поліції о 21:10 на дорозі “Монастириськ-Бучач-Чортків”, поблизу с.Білобожниця. Водійка, керуючи автомобілем Dacia, не впоралася з керуванням, з’їхала у кювет та перекинулася.

Жінка та її 9-річний син отримали тілесні ушкодження. Обом лікарі надали допомогу, але обійшлося без госпіталізації. По усіх аваріях тривають перевірки.