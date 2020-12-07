Ще чотири об`єднані громади Тернопільщини отримали землю у комунальну власність

На виконання Постанови Кабміну № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», у приміщенні Головного управління в черговий раз відбулась передача земель з державної у комунальну власність. Сьогодні, 4 грудня, землі передавали чотирьом об`єднаним територіальним громадам: Великоберезовицька,

Копичинецька міська об’єднана територіальна громада , Підгороднянська та Хоростківська.

Захід провів начальник обласного Держгеокадастру Зіновій Безкоровайний, на заході були присутні також представники вищезазначених громад.

На підставі актів прийому-передачі, у комунальну власність Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області сьогодні передано понад 800 га землі. Право власності на ділянки ОТГ набудуть з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З переліком земель сільськогосподарського призначення державної власності, які передані у комунальну власність, можна ознайомитися у розділі «Передача земель громадам».

Довідково: Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2020 р. підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин».