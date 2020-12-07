Історія успіху Марії Шиндирівської із Підгайців: від вчителя – до бізнес-леді

21-річна жителька Підгаєцького району Марія Шиндирівська, вчитель молодших класів за освітою, звернулася в Підгаєцьку районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості в пошуках роботи.

Відповідальна, енергійна дівчина розповіла кар’єрній радниці, що давно мріяла працювати манікюрницею та, аби здійснити мрію, минулоріч закінчила приватні курси манікюрниць у Харкові.

Оскільки вакансій за професійним досвідом чи освітою не було, безробітній запропонували відкрити власну справу. Марія пройшла тестування на визначення нахилів до підприємництва та онлайн-курси підприємців-початківців у Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ. Відтак у лютому 2020 року зареєструвалася фізичною особою-підприємцем.

Сьогодні Марія Шиндирівська втілила в реальність свою мрію і займається справою, що приносить моральне та матеріальне задоволення, а це ще раз доводить, що головне в житті – не рівень освіти, а бажання знайти себе, повірити в свої можливості, не боятися змін і чітко йти до поставленої мети.