09:32 | 3.02.2020
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Шумька громада може стати найбільшою громадою на Тернопільщині

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Проектний перспективний план, який погоджують в даний момент в Тернопільській ОДА пропонує долучення до Шумської об’єднаної територіальної громади ще чотирьох сільських рад за їх згодою. Про це повідомляє голова громади Володимир Плетюк.

Після його погодження у Міністерство розвитку громад та територій України громада буде найбільшою в Тернопільській області з площею 632.5 кв.км. і населенням 25374 жителів.

  • Звичайно кількість і площа не важлива для правильного і перспективного розвитку, але в майбутньому нам потрібно буде працювати в рамках прийнятих рішень і з новими повноваженнями, – каже голова.

Зауважимо, до тепер громада складалася з 19 рад та розміщалася на площі  499.5 км 

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