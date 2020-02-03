На Тернопільщині з автобуса випав чоловік

Ситуація з потерпілими, внаслідок падіння з підніжок автобусів, вже стає якоюсь нормою для Тернопільщини. За останні півроку це мінімум третій випадок: то дівчинка загинула, то двоє хлопців випали з автобуса та покалічились. Тепер дійшла черга до старшого покоління.

31 січня близько 10.30 годин схожа ситуація склалась в м. Борщів з підніжки автобуса «ПАЗ» випав місцевий житель. 54-річний потерпілий був госпіталізований в Тернопільську обласну лікарню з «Закритий перелом середньої третини лівого стегна із зміщенням».

Нагадаємо, у 2019 році у жовтні 15-річна дівчина загинула, випавши з рейсового автобуса. Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей, і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою.

Ще одна подія сталася у грудні на автодорозі між селами Базаринці та Тарасівка Збаразького району. Під час руху рейсового автобуса «Тернопіль – Мусорівці» через задні двері випали двоє пасажирів 13 та 16 років. Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відкрилися. Обох хлопців з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку» госпіталізовано в травматологічне відділення Збаразької лікарні.