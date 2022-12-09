17:43 | 9.12.2022
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Сьогодні на Тернопільщині діє Графік погодинних вимкнень електроенергії

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‼️Сьогодні, 09 грудня, на Тернопільщині знову діє Стабілізаційний Графік погодинних вимкнень електроенергії!

💡Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до застосування, розробленого раніше, Стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії (05-11 грудня).
👉Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ «Тернопільобленерго».
⚡️Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

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