Сьогодні на Тернопільщині діє Графік погодинних вимкнень електроенергії

‼️Сьогодні, 09 грудня, на Тернопільщині знову діє Стабілізаційний Графік погодинних вимкнень електроенергії!



💡Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до застосування, розробленого раніше, Стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії (05-11 грудня).

👉Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ «Тернопільобленерго».

⚡️Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Поділіться:









