У Почаєві співали російські пісні. В УПЦ МП намагаються виправдатися і назвали це “провокацією”

4 грудня вранці на території Свято-Успенської Почаївської Лаври співали російські пісні. В УПЦ МП назвали це провокацією, попри знайдені раніше докази, що свідчать про колабораціонізм представників московської церкви на Тернопільщині. Про це повідомляє “Духовний фронт”

“Влаштувати провокацію, через виконання заборонених пісень…з метою дискредитувати всесвітньо відому українську святиню – Почаївську Лавру”, – йдеться на сайті Почаївської лаври УПЦ МП.

Спілка православних журналістів, яка фактично є рупором УПЦ МП, з посиланням на намісника обителі митрополита Почаївського Володимира, повідомляє, начебто невідомі намагалися виконати заборонені пісні, щоб дискредитувати всесвітньо відому святиню. Намісник Лаври зазначив, що це сталося саме в день дванадесятого свята, коли в монастир приїхали тисячі паломників.

В УПЦ МП тепер намагаються відхреститись від своєї проросійської діяльності в регіоні і закликали всіх бути обережними та молитись.

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Зокрема, виявили літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Тим часом голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко заявив, що він повністю підтримує рішення РНБО “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні…” та реєстрацію Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як монастиря у складі ПЦУ.

“Нагадаю, що Тернопільська обласна рада неодноразово зверталася до найвищого керівництва нашої держави зі зверненнями про негайне повернення українських святинь та заборону ворожої церкви на території нашої держави. Більше того, вважаю ухвалене рішення половинчастим та знову закликаю звернути увагу на святиню, яка знаходиться на території нашої області – Свято-Успенську Почаївську Лавру! Я постійно наголошую, що на теренах однієї з найпатріотичніших областей України, де з діда-прадіда панував дух свободи та любові до рідної землі, не може існувати осередок “руского міра” та немає місця фсбешним посіпакам і запроданцям в рясах! – наголосив Михайло Головко.

Тернопільська обласна рада постійно піднімає це питання і робить усе від неї залежне, щоб її почули.

“Вимагаємо ухвалити рішення про передачу Свято-Успенської Почаївської Лаври в користування Православній Церкві України! У найбільшій православній святині нашого краю має лунати молитва українською мовою, за Українську Державу, Народ та Військо!”, – підсумував Михайло Головко.

Експрес-газета