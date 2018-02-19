Аграріям Тернопільщини цьогоріч відшкодовуватимуть 25% вартості сільськогосподарської техніки

Вітчизняна техніка для приватних сільськогосподарських підприємств цього року обійдеться на 25% дешевше. Торік держава відшкодовувала 20% вартості. Для фермерських господарств знижка становитиме 40%, ще 15% відшкодує Державний фонд підтримки селянсько-фермерських господарств.

Для цього потрібно відкрити рахунки у чотирьох державних банках – Укрексімбанк, Укргазбанк, Приватбанк і Ощадбанк. Через нього підприємство проплачує техніку і на цей рахунок потрапляє відшкодування, – розповів заступник начальника управління АПК Тернопільської ОДА Володимир Стахів.

На ці потреби держава виділяє 945 млн. грн. Фермерським господарствам, які обробляють не більше 500 га землі, планують відсоткову ставку за кредитами не більше 1%, повідомив В.Стахів.

Адріана Білецька