Тернопільський залізничний вокзал засяє — буквально

Для більшості мешканців та гостей Тернополя залізничний вокзал є своєрідною візитівкою міста. Тому на грудневій сесії 2017 р. Віктор Генсерук звернувся з депутатським запитом до міського голови Сергія Надала та начальника Тернопільського залізничного вокзалу Ігоря Петрика стосовно проблеми освітлення споруди вокзалу та площі перед ним у темну пору доби.

На сьогодні було проведено спільну нараду з керівництвом Тернопільського залізничного вокзалу і директором комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олегом Лехіцьким та прийнято наступні рішення:

– керівництво Тернопільського залізничного вокзалу звернулось до керівництва ПАТ «Укрзалізниця» щодо встановлення нової світлової вивіски на будівлі вокзалу;

– ліхтарі перед вокзалом тепер світитимуть впродовж всієї ночі;

– за рахунок міста буде встановлено сучасне LED освітлення привокзальної площі.

Поділіться:









