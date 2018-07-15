Правда має силу, яку не треба захищати і насаджувати, правду потрібно свідчити своїм життям і проголошувати її, — Глава УГКЦ під час зустрічі з молоддю у Зарваниці

Ніколи не можна насаджувати правду силою та використовувати насилля для того, щоб оберігати християнську мораль. Це є абсолютно проти християнської моралі. Господь нікого не хоче змусити силою вірити в Нього або бути щасливим… Церква ніколи не хоче проти чогось діяти, бо Церква завжди за Когось. Передусім Церква хоче захистити гідність людини, – передає Департамент інформації УГКЦ.

На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у суботу, 14 липня, під час зустрічі з молоддю у Зарваниці [повний фоторепортаж]. Окрім цього, молодь також мала нагоду зустрітися із кардиналом Ґвалтьєро Бассетті.

Загалом під час заходу ПредстоятельУГКЦ у своїй промові та відповідях на актуальні запитання акцентував увагу на важливості сімейних цінностей та на істинній любові у всій її повноті у сучасному житті християнина.

“Любити — означає бути здатним віддати своє життя за того, кого любиш. Та єдність, яка існує між Ісусом Христом і Церквою, може бути пізнаною і видимою у світі через чоловіка і жінки”, — промовив Глава УГКЦ.

За його словами, Всевишній заклав у кожному з нас певну таємницю, яку запрошує нас відкрити. І ця таємниця може бути пізнаною лише тоді, коли ми зламаємо свою самотність і вийдемо назустріч іншій людині.

На його думку, подружжя і богопосвячене життя — це є два способи як вмерти для себе та жити для іншого. Тож наше завдання — навчитися любити.

“Ми сьогодні живемо у світі, в якому уява (яку людина має сама про себе) може кардинально відрізнятися від плану, який Бог має про неї. Основний із ключових понять гендерної ідеології полягає в тому, що я сам себе творю, — зазначив Блаженніший Святослав і згодом додав: Ця ідеологія починає насаджувати певні уявні людські права, які є невидимі, які не мають нічого справжнього та нічого спільного з істинною свободою, правом, законом. Як проти цього діяти? Церква ніколи не хоче ніколи проти чогось діяти. Церква завжди за щось. Перш за все, Церква хоче захистити гідність людини, навіть тієї людини, яка є розгубленою, не знає ким вона є, чи була зранена тим чи іншим досвідом. Церква хоча відкрити велику таємницю про гідність кожної людини, і навіть, коли ми є найбільшими грішниками, ми все ж таки залишаємося гідними. Небесний Отець ніколи не перестане людини нас через наші гріхи. Ми самі себе перестаємо любити і самі себе нищимо своїми гріхами!” — зазначив Глава Церкви.

Він переконаний, що саме Божі заповіді є правильним дороговказом для нас. Тому не варто піддаватися на різні спокуси, а жити відповідно до Божих істин та виконувати Його закони.

“Ніколи не можна правду насаджувати силою. Ніколи не можна використовувати насилля для того, щоб оберігати християнську мораль. Це є абсолютно проти християнської моралі. Коли хтось уживає якусь силу з метою напасти на того, кого вважає грішником, то таку людину не можна вповні вважати християнином. Господь нікого не хоче змусити силою вірити в Нього або бути щасливим. Правда має силу, яку не треба захищати і насаджувати, правду треба свідчити своїм життям, правду треба проголошувати”, — наголосив Блаженніший Святослав.

Він також запевнив, що варто жити християнським життям, тоді наше свідоцтво буде настільки сильним, що переможе будь-які ідеології, тоталітарні режими чи закони.

