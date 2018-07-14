Гроші на об’єкти Тернопільщині дали за клопотанням Романа Заставного

Освітні, культурні заклади та інфраструктурні об’єкти Тернополя і області отримали гроші на свої потреби. Кошти їм виділив Кабмін за клопотанням народного депутата з Тернопільщини Романа Заставного.

Місцевий бюджет Об’єкт Сума (тис.грн.) Що зроблять? м. Тернопіль Дамба тернопільського ставу по вул. Руській 2100,00 реконструкція м. Тернопіль Спортивний майданчик по просп. Злуки, 23 450,00 капітальний ремонт ОТГ міста Шумськ Шумського району Тернопільської області Залісцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад в селі Залісці Шумського району Тернопільської області 497,870 капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) Лановецького району Тернопільської області Юськовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району Тернопільської області 345,885 інноваційні енергоефективні заходи (капітальний ремонт системи опалення, встановлення піролізного котла) м. Кременець Кременецького району Тернопільської області пішохідна зона між вул. Шевченка – вул. Базарна в районі міської ради в м. Кременець Тернопільської області 239,698 капітальний ремонт Заліщицький районний Дорогичівська ЗОШ І-ІІІст. с. Дорогичівка, Заліщицького району Тернопільської області 60,00 капітальний ремонт (заміна вікон) Заліщицький районний Товстенська державна музична школа, вул. Українська 92 Заліщицького району Тернопільської області 197,00 капітальний ремонт (заміна вікон) Заліщицький районний Дорогичівська ЗОШ І-ІІІст. с.Дорогичівка, Заліщицького району Тернопільської області 80,00 заміна крісел до актового залу м. Теребовля Теребовлянського району Тернопільської області “Центр культури і дозвілля с. Ласківці” відділу культури Теребовлянської міської ради по вул. Центральна 127 4550,00 капітальний ремонт м. Теребовля Теребовлянського району опорний заклад Теребовлянської ЗОШ І-III ступенів №1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області в м. Теребовля по вул.. Січових Стрільців, 51 « А» 299,00 капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків) м. Теребовля Теребовлянського району Мшанецька загальноосвітня школа I-II ступенів 299,00 капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків) м. Теребовля Теребовлянського району опорний заклад Лошнівська ЗОШ I-III ступенів в с. Лошнів Теребовлянського району Тернопільської області 299,00 капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків) м. Теребовля Теребовлянського району Деренівський дитячий ясла-садочок 299,00 капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків) м. Теребовля Теребовлянського району Слобідський дитячий ясла-садочок 299,00 капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (ремонт даху, заміна віконних і дверних блоків)