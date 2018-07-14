Гроші на об’єкти Тернопільщині дали за клопотанням Романа Заставного
Освітні, культурні заклади та інфраструктурні об’єкти Тернополя і області отримали гроші на свої потреби. Кошти їм виділив Кабмін за клопотанням народного депутата з Тернопільщини Романа Заставного.
|Місцевий бюджет
|Об’єкт
|Сума (тис.грн.)
|Що зроблять?
|м. Тернопіль
|Дамба тернопільського ставу по вул. Руській
|2100,00
|реконструкція
|м. Тернопіль
|Спортивний майданчик по просп. Злуки, 23
|450,00
|капітальний ремонт
|ОТГ міста Шумськ Шумського району Тернопільської області
|Залісцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад в селі Залісці Шумського району Тернопільської області
|497,870
|капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей)
|Лановецького району Тернопільської області
|Юськовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району Тернопільської області
|345,885
|інноваційні енергоефективні заходи (капітальний ремонт системи опалення, встановлення піролізного котла)
|м. Кременець Кременецького району Тернопільської області
|пішохідна зона між вул. Шевченка – вул. Базарна в районі міської ради в м. Кременець Тернопільської області
|239,698
|капітальний ремонт
|Заліщицький районний
|Дорогичівська ЗОШ І-ІІІст. с. Дорогичівка, Заліщицького району Тернопільської області
|60,00
|капітальний ремонт (заміна вікон)
|Заліщицький районний
|Товстенська державна музична школа, вул. Українська 92 Заліщицького району Тернопільської області
|197,00
|капітальний ремонт (заміна вікон)
|Заліщицький районний
|Дорогичівська ЗОШ І-ІІІст. с.Дорогичівка, Заліщицького району Тернопільської області
|80,00
|заміна крісел до актового залу
|м. Теребовля Теребовлянського району Тернопільської області
|“Центр культури і дозвілля с. Ласківці” відділу культури Теребовлянської міської ради по вул. Центральна 127
|4550,00
|капітальний ремонт
|м. Теребовля Теребовлянського району
|опорний заклад Теребовлянської ЗОШ І-III ступенів №1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області в м. Теребовля по вул.. Січових Стрільців, 51 « А»
|299,00
|капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків)
|м. Теребовля Теребовлянського району
|Мшанецька загальноосвітня школа I-II ступенів
|299,00
|капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків)
|м. Теребовля Теребовлянського району
|опорний заклад Лошнівська ЗОШ I-III ступенів в с. Лошнів Теребовлянського району Тернопільської області
|299,00
|капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків)
|м. Теребовля Теребовлянського району
|Деренівський дитячий ясла-садочок
|299,00
|капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків)
|м. Теребовля Теребовлянського району
|Слобідський дитячий ясла-садочок
|299,00
|капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих заходів (ремонт даху, заміна віконних і дверних блоків)