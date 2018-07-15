Молитовна хода зі свічками в Зарваниці. Неймовірне видовище

У ніч проти 15 липня відбувся багатотисячний похід паломників із запаленими свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця появи Богородиці. Процесію очолив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав та Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, – повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Похід зі свічками розпочався біля парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона Матері Божої Зарваницької. Після Літургії, яку очолив екзарх Луцький Йосафат (Говера), вірні центральною вулицею села у супроводі оркестру співали пісню “Із Києва міста”. Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони, а прочани наблизились до монументу, де Глава УГКЦ спільно з єпископами та священиками розпочав Молебень до Пресвятої Богородиці.



