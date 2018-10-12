«Теребовлянський молокозавод» запрошують до суду

За отриманою від директора громадської організації «Скеля» інформацією Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області (далі-Інспекція) 27.09.2018 р. встановлено факт скиду неочищених стічних вод від технологічного обладнання ПП «Теребовлянський молокозавод» (далі-Підприємство) у р. Гнізна. У 2017 р. цей молокозавод належав ПП «Альма Віта» і саме за це порушення Інспекцією щодо цього суб’єкта господарювання і КП «Теребовля» були вжиті вичерпні заходи реагування в частині припинення скиду.

На сьогодні, за результатами позапланової перевірки головного механіка Підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.59, ст.48 КУпАП, проводиться збір матеріалів для розрахунку збитків за наднормативні скиди, направлено позов до Тернопільського окружного адміністративного суду в частині заборони недозволеного скиду.

Теребовлянського міського голову повторно зобов’язано забезпечити постійний контроль за недопущенням попадання стічних вод від молокозаводу.

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