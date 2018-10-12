Тернополяни планують сьогодні ввечері перекрити рух у місті

Альтернативне опалення, його за і проти вже кілька років поспіль не дають спокою тернополянам та екологам. Про вплив викидів в результаті переробки торфу, мабуть, не чув тільки середньовічна людина. Алергії, канцерогенний вплив – це все може спричинити присутність котелень в густонаселених районах міста. Спалювання та його канцергенний ефект – означає велику ймовірність виникнення онкозахворювань – продукти спалювання здатні накопичуватися в легенях. Крім цього нині є чинним закон України про заборону спалювання торфу.

З метою протидії будівництву торфяних котелень в Тернополі, починаючи з 18.30 відбудеться мітинг усіх небайдужих містян за маршрутом від церкви Петра та Павла (район Аляска) до Збаразького кільця.

Врахуйте це при плануванні вечірніх маршрутів і не будьте байдужими до власного здоров’я.