Тернопільщина: результати звітування проконтрольовані іноземні кампанії

ГУ ДПС у Тернопільській області підбила підсумки кампанії подання Звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) за 2022-2023 роки.

Загалом до до ГУ ДПС у Тернопільській області подано 207 Повідомлень, з яких усі від фізичних осіб – резидентів України, від юридичних осіб – резидентів інформації не надходило.

Cтаном на 31.12.2024 до ГУ ДПС у Тернопільській області подано за 2022-2023 роки 465 звітів, в тому числі: за 2022 р. – 191; за 2023 р. – 274. З них повних звітів подано 368 (в тому числі за 2022 рік – 169; за 2023 рік – 199), за скороченою формою – 97 (в тому числі за 2022 рік – 22, за 2023 рік – 75 звітів).

Республіка Польща та Республіка Кіпр залишаються найпопулярнішими юрисдикціями для реєстрації КІКукраїнцями в Тернопільській області.

Впровадження системи звітування про КІК сприяє боротьбі з ухилянням від сплати податків та оптимізацією податкових зобов’язань. Крім того, ця система дозволяє отримати більш повну картину міжнародних фінансових потоків та їх впливу на українську економіку.

Отримана інформація дозволить податковій службі більш ефективно контролювати виконання податкового законодавства та виявляти можливі порушення. Наступним кроком стане детальний аналіз поданих Звітів та проведення податкових перевірок у разі виявлення ознак порушень та виявлення контролерів, які не виконали обов`язки звітування про КІК.

Водночас, згідно з чинним законодавством, платники податків, які самостійно виправляють помилки, що призвели до заниження податкового зобов’язання, звільняються від штрафних санкцій та пені до кінця воєнного стану (підпункт 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України).

Нагадуємо, що відповідно до змін (Закон України № 4113-ІХ від 04.12.2024) до контролюючої особи не будуть застосовані штрафні санкції за порушення, вчинені у період з 1 січня 2022 року та протягом дії воєнного стану в Україні по останній календарний день (включно) календарного місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, за умови виконання контролюючою особою обов’язків, передбачених статтею 392 Кодексу, протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.