Тернопільські правоохоронці просять допомогти в розшуку Ігоря Корніцького

«Житель м. Тернополя 11.05.2023 вийшов з дому і по даний час не повернувся», – інформують у Збаразькому оперативному штабі.

Працівниками відділення поліції м.Збараж встановлюється місце перебування розшукуваного. Рідні просять відгукнутися тих, хто міг бачити зображеного на фото чоловіка. «Якщо вам відома інформація, щодо місцезнаходження розшукуваного просимо повідомити за тел. 0683467346 або на лінію 102», – закликають у поліції.