Українців закликали знову економити електрику: в які години потрібно вимкнути потужні прилади

Енергетики звернулися до українців із проханням по можливості скоротити використання електроенергії у вечірні години. Йдеться про споживання в період із 19 до 22 години.

Про це повідомляє “Укренерго“. У компанії пояснили: прохання пов’язане зі зменшенням стійкості енергосистеми на тлі проведення серйозних ремонтів.

Так, 16 травня в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності й резервів. Зокрема:

зупинено на ремонт енергоблоки електростанцій, що зазнали масованих ударів росіян протягом осені-весни;

відбувається сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.

Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію. Тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою, зазначили у компанії.

“Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен із вас, знизивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень чи вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування”, – пояснили в “Укренерго”.

Як економити електроенергію в пікові години

За словами експертів, бажано повністю відключати енергоємні прилади. Це обігрівач та бойлер, тепла підлога, пральна машина, кондиціонер, електроплита.

Також не можна одночасно користуватися кількома менш потужними побутовими приладами. Тобто якщо вже включений електрочайник, то не варто запускати мікрохвильову піч. А якщо працює кавоварка або фен для волосся, не потрібно одночасно з цим вмикати праску.

Українцям ще з осені регулярно радять переносити прання білизни та миття посуду в посудомийних машинах на ніч. Також уночі радять вмикати і бойлер, вранці митися та вимикати прилад на цілий день.

Крім допомоги енергосистемі, перенесення використання потужних приладів на якийсь час із 23 години до 7 ранку дасть змогу суттєво економити на платіжках. Для цього потрібно встановити багатозонні лічильники (дво- або тризонні).