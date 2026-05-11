483 мільйони гривень ПДВ відшкодовано бізнесу Тернопільщини за чотири місяці

Бюджетне відшкодування ПДВ для підприємців – це живий фінансовий ресурс, який дозволяє підтримувати ліквідність бізнесу та інвестувати у розвиток. Протягом перших чотирьох місяців цього року цією можливістю скористався 151 суб’єкт господарювання області. Загалом вони подали заявки на повернення податку на розрахункові рахунки у сумі 604 млн гривень.

Станом на початок травня податкова служба області вже забезпечила реальне повернення коштів для переважної більшості заявників. Так, 138 платників податків отримали з держбюджету 483 млн гривень.

Окремим важливим аспектом роботи залишається контроль за правомірністю відшкодування. Завдяки професійному аналізу та проведеним перевіркам фахівцям податкових органів вдалося попередити безпідставні виплати на суму 1,1 млн гривень.

Наразі у процесі опрацювання залишається 271 млн грн заявленого ПДВ. Ця сума розподілена наступним чином:

– 255 млн грн перебувають на стадії активних перевірок та процедур відшкодування згідно з нормами Податкового кодексу;

– 16 млн грн проходять через етап судового або адміністративного розгляду.

Ефективний контроль за правомірністю заявлених сум відшкодування дозволяє забезпечувати баланс між інтересами держави та платників податків.