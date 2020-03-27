У Борщівської районної лікарні є гроші, але нема де купити необхідні засоби

За інформацією з офіційної сторінки Борщівської міської ради, керівники міста і району оглянули районну лікарню, яка в разі потреби прийматиме хворих на COVID-19.

Головний лікар медзакладу Віталій Гладкий каже, лікарня має резерв медпрепаратів на суму 50 тисяч гривень. Водночас він повідомив, що, незважаючи на наявність коштів, є проблема з придбанням та доставкою необхідних засобів, препаратів і обладнання для боротьби з коронавірусом.

Віталій Гладкий розповів, що є домовленості з підрядною організацією щодо облаштування сучасної кисневої станції з розгалуженою системою киснепроводів для подачі кисню в приміщення інфекційного та дитячого відділень лікарні. Кошти на ці потреби є.

Завідувачка відділення Борщівської підстанції екстреної швидкої медичної допомоги Людмила Андрушків повідомила, що працівники у недостатній кількості забезпечені засобами індивідуального захисту. Немає змоги здійснювати дезінфекцію спеціального медичного транспорту.

Міська рада Борщева закликає усіх небайдужих громадян допомогти коштами районній лікарні. 1. КНП «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради Тернопільської області Установа банку: ПриватБанк МФО: 338783 КОД: 02000493 IBAN: UA153387830000026009055139634 Директор: Гладкий В.М. 2. КНП «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» 5168757318995265 – Андрушків Людмила Петрівна 3. КНП “ЦПМСД” БОРЩІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Установа банку: ПриватБанк МФО: 338783 КОД: 38232032 IBAN: UA333387830000026000055115754 Керівник: Комар В.С.





