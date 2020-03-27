На Тернопільщину йде похолодання до -6 і сніг

У зв’язку з вторгненням арктичного повітря у західних, північних та більшості центральних областей України у кінці березня – на початку квітня очікується відчутне похолодання.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: “31 березня – 2 квітня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

Зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової зав’язі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників”.

Деталі: 29 березня на заході країни пройдуть дощі, а 30 березня – на заході та півночі очікується сніг, температура повітря вночі та вдень опуститься до -1+1°.

У Тернополі 30-31 березня очікується мокрий сніг і дощ, вночі до -4°, вдень +3+4°.