“У Кременці — один апарат для штучної вентиляції легень, а населення — 47 тисяч осіб”, — волонтери

Студентка-медик із Кременця Наталя Старух із подругою Оленою Мелентовою створили в Instagram сторінку для збору коштів на засоби захисту від коронавірусу медикам Кременецької районної лікарні.

За два роки навчання в медичному училищі та шість років в університеті я можу точно сказати: „наша лікарня потребує допомоги!!!”, — певна Наталя Старух. — Мене вчора запитали: «А що в Кременці вже є хворі, нащо збирати гроші?» Так от, будуть хворі – буде пізно. Сьогодні я спілкувалась з директором Кременецької ЦРЛ. Реалії такі: звичайні маски, які сьогодні зранку вартували 10 грн за одну штуку вартують вже 18! Захисний костюм для медперсоналу — поза тисячу.

А як щодо обладнання? Я б не хотіла бути на місті лікаря, який обиратиме кого з пацієнтів перевести на апарат штучної вентиляції легень. А в Кременці такий апарат один. Населення району – 47 тисяч.

Люди по вулицях ходять в масках, молодці.

Але мало хто думає, що лікарям потрібні засоби захисту теж! Маски, рукавички, антисептики, респіратори, захисні костюми, та цей список можна продовжувати далі безкінечно.

А як щодо Вас? Ви б хотіли лікувати когось, СВІДОМО наражаючи себе та свою сім’ю на небезпеку?

Думаю, відповідь очевидна.

Давайте допомагати. Хто чим може.

Якщо Ви перерахуєте кошти, ми будемо дуже вдячні.

Якщо Ви знаєте де кипити дешевші засоби захисту – повідомляйте.

Якщо Ви можете хоч чимось нам допомогти – ми чекаємо на Вас❤️

Номер крартки приватбанку:

4149 4991 4108 7682 Старух Наталія Сергіївна





