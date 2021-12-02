 «УДАР Віталія Кличка» закликає президента ветувати законопроєкт №5600, який атакує дрібний та середній бізнес

Влада під виглядом боротьби з олігархами посилює фіскальний тиск на бізнес та атакує середній клас українців.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Так, 30 листопада Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 5600, який стосується змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Однак «УДАР Віталія Кличка» вважає: згідно із цим законопроєктом, додаткові надходження до бюджету будуть забезпечуватися за рахунок посилення фіскального тиску на дрібний та середній бізнес.

– Ще до офіційної реєстрації документу «УДАР» заявляв, що уряд замислив посилити фіскальний тиск на бізнес та атакувати середній клас українців. Завдяки спільним зусиллям «ударівців» вдалося домогтися того, що низку скандальних норм виключили з проєкту. Попри це, у разі ухвалення законопроєкту та після набуття ним чинності значно ускладниться життя простих українців та підприємців,– зазначають в «УДАРі Віталія Кличка».

Цей законопроєкт проти того, щоб українці ставали заможнішими. Жодної «шкоди» олігархам він не завдає, ба більше – надає їм преференції, наголошують в партії.

– Влада у бажанні отримати 30 млрд грн для бюджету-2022 сприймає прийняття законопроєкту № 5600 безальтернативним рішенням. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева, ухвалення цього законопроєкту зафіксовано у меморандумі МВФ. Замість збалансування бюджету та створення у державі умов для пожвавлення, у першу чергу, розвитку малого та середнього бізнесу, частка якого у ВВП країни за різними оцінками становить від 49 до 55%, а залучених працюючих людей більше понад 60%, влада створює нові складнощі для бізнесу, – кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

Експерти «УДАРу Віталія Кличка» наголошують на тому, що зростання економіки досягається іншими способами.

Так, в економічній програмі «УДАРу» загострена увага на таких важливих кроках, що можуть посилити динаміку зростання економіки країни: встановлення рівних податкових правил для всіх, без пільг для великого бізнесу; вдосконалення антимонопольного законодавства і налагодження ефективної роботи АМКУ, без врахування «особливих інтересів великого бізнесу»; завершення судової реформи і встановлення однакових справедливих

правил для всіх; чітке дотриманням своїх зобов’язань перед іноземними інвесторами.

– Посилення фіскального тиску та збільшення бази оподаткування за жодного випадку не призведе до збільшення ВВП країни. Наполягаємо, що законопроєкт 5600 має бути ветований президентом. Влада має розпочати широкий суспільний діалог з представниками дрібного середнього підприємництва. Пріоритетом має стати створення додаткових стимулів розвитку, а не посилення податкового тиску на підприємців, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».