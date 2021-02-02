16:01 | 2.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Чортківському медичному фаховому коледжі відбулася урочиста подія – 63-й випуск акушерок

Irena 0 Views Прокоментуй!

0

Випускний вечір проходив із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але в теплій, родинній атмосфері. Директор коледжу, заслужений лікар України, депутат обласної ради Любомир Білик звернувся з вітальним напутнім словом до кожної випускниці.

Дівчата виголосили клятву медичного працівника та подякували керівництву коледжу, викладачам та всім працівникам.

Нинішні студенти підготували для випусників музичне вітання.

https://chdmc.org.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *