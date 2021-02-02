У Чортківському медичному фаховому коледжі відбулася урочиста подія – 63-й випуск акушерок

Випускний вечір проходив із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але в теплій, родинній атмосфері. Директор коледжу, заслужений лікар України, депутат обласної ради Любомир Білик звернувся з вітальним напутнім словом до кожної випускниці.

Дівчата виголосили клятву медичного працівника та подякували керівництву коледжу, викладачам та всім працівникам.

Нинішні студенти підготували для випусників музичне вітання.

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