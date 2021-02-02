16:30 | 2.02.2021
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Найвідоміші пам’ятки Кременця тепер можна вишити (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Унікальні роботи тепер можуть поповнити колекції шанувальників вишивки бісером. На одній із торговельних платформ у продажу з’явилися схеми із найвідомішими історико-архітектурними пам’ятками Кременця – Єзуїтським колегіумом (тепер собор Преображення Господнього та КОГПА ім. Тараса Шевченка) та руїнами на Замковій горі.

Придбати схеми різних розмірів можна за 75 грн.  Тому, хто візьметься за непросту роботу, знадобиться до двох десятків кольорів бісеру. Але, судячи з вигляду, воно того варте. Завершена картина можу стати ексклюзивним цікавим подарунком.

Фото Prom.ua

Текст: Терен

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