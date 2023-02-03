У Підволочиську нетверезий водій пропонував поліцейським хабар

Співробітники групи реагування патрульної поліції Підволочиського відділення поліції, котрим водій пропонував неправомірну вигоду, викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Факт корупційного правопорушення було задокументовано.

Під час несення служби співробітники поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «ВАЗ-21099». За кермом перебував 19-річний житель Підволочиської громади. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці зупинки.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння, хлопець запропонував поліцейським 2 000 гривень.

За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також щодо порушника за керування транспортним засобом у нетверезому стані поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП.