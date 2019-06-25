У Почаєві затримали вантажівку, з якої намагалися незаконно скинути сміття

Інцидент стався на території Почаївського сміттєзвалища 24 червня 2019 року.

На місці події небайдужі жителі громади та працівники Почаївського комбінату комунальних підприємств виявили підозрілу фуру, завантажену купою сміття та викликали правоохоронців.