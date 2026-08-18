Медики приїхали до пацієнтів: на Тернопільщині понад 100 жителів сіл обстежили просто у школі

На Тернопільщині вперше провели комплексний виїзний медичний прийом для мешканців віддалених населених пунктів. Медики приїхали безпосередньо до людей, щоб вони могли пройти обстеження та отримати консультації без поїздок до районної чи обласної лікарні.

Виїзний прийом організували на базі початкової школи у селі Кобилля Збаразької громади. Скористатися медичними послугами могли жителі Кобиллі, Іванчан та Малої Березовиці. Загалом обстежили понад 100 людей.

Мультидисциплінарна команда КНП «Збаразька центральна лікарня» надавала широкий спектр послуг. Люди могли зробити ЕКГ та УЗД, пройти флюорографію, вакцинуватися, здати швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та сифіліс, а також пройти онкологічний скринінг.

Також мешканці могли проконсультуватися з вузькими спеціалістами — хірургом, ортопедом-травматологом, офтальмологом, кардіологом, отоларингологом та терапевтом.

Окремо медики провели «Скринінг 40+». Програма передбачає оцінку ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Крім медичних послуг, на локації працювали фахівці ЦНАПу та банківської установи, які допомагали жителям оформлювати необхідні документи. Також приїхав мобільний аптечний пункт. Після обстеження сімейні лікарі виписували пацієнтам рецепти за програмою «Доступні ліки», а необхідні препарати можна було придбати одразу на місці.

Для жителів навколишніх сіл організували підвезення до місця прийому.

У Департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОВА зазначають, що подібні виїзні обстеження планують розвивати й надалі та закликають інші громади області переймати цей досвід.

Мета таких виїздів — зробити медичну допомогу доступнішою для мешканців сіл, яким складніше регулярно добиратися до лікарень.