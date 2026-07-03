У Тернополі реорганізовують школи: з’являться нові академічні ліцеї

У Тернополі продовжується оновлення мережі закладів освіти в межах реформи «Нова українська школа». Відповідні зміни передбачають створення нових академічних ліцеїв та реорганізацію окремих навчальних закладів.

Зокрема, Тернопільська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №19 змінює тип і назву. Відтепер заклад функціонуватиме як Тернопільський академічний ліцей «Плеяда – 19». Він стане одним із трьох пілотних академічних ліцеїв міста, де учні навчатимуться у 10–12 класах за новою моделлю профільної середньої освіти.

У міській раді наголошують, що учні, які нині навчаються у школі №19 з 2 по 11 клас, продовжать навчання в цьому ж закладі.

Також реорганізація торкнеться Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – правовий ліцей №2». На його базі створять дві окремі установи: Тернопільський академічний ліцей «Консул» та Тернопільську початкову школу №4.

Зміни здійснюються відповідно до Плану формування мережі закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади на 2026–2027 роки. Їхньою метою є вдосконалення освітньої мережі, забезпечення доступу до якісної освіти та ефективніше використання кадрових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів.