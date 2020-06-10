У Таїланді знайшли мертвою українську журналістку, поліція підозрює вбивство

У Таїланді, на острові Самуї, знайшли мертвою уродженицю Заліщиків Ольгу Фролову, яка раніше пропала безвісти, жінку розшукували близько двох тижнів.

Про це повідомляє ТСН.

Тіло 32-річної жінки виявили у понеділок, 8 червня у лісі.

За словами співробітника готелю, він наткнувся на тіло в 30 метрах від місцевої дороги, коли збирав гриби.

У поліції заявили, що тіло жінки пролежало на місці близько 15-17 днів і почало розкладатися. Поруч знайшли рюкзак з готівкою, ліками, зарядним пристроєм та навушниками.

За словами чоловіка померлої Дмитра Фролова, вони прожили разом 12 років і виховували сина. Протягом останніх п’яти років родина жила на острові Самуї.

Однак два місяці тому Ольга Фролова покинула чоловіка, забрала сина і поїхала жити до свого нового хлопця-іноземця. За цей період вона кілька разів відвідувала чоловіка та іноді залишала з ним сина. Пара готувалася до розлучення.

Фролова пропала безвісти у понеділок, 25 травня. Поліція виявила запис з камери відеоспостереження, на якій жінка помічена в день зникнення. На записі «простежується» маршрут, по якому Фролова рухалася до місця, де згодом знайшли її тіло, але невідомо, як саме вона туди потрапила, оскільки в сільській місцевості недостатньо камер відеоспостереження. На кадрах жінка одягнена в той самий одяг, який пізніше виявили на її тілі.

Фролова зникла після того, як залишила сина чоловікові. Вона повідомила, що повернеться пізніше, щоб забрати його назад. Через чотири дні Дмитро Фролов звернувся в поліцію з проханням знайти жінку.

Однак, за його словами, «за більш ніж тиждень пошуків, максимум, що зробили правоохоронці, це перевірили її ім’я по базах».

Зараз поліція розслідує смерть Фролової. Її тіло доставили в лікарню Бангкока для розтину, результати якого буде потрібно чекати близько двох тижнів. Про смерть жінки повідомили посольству України.

У поліції заявили, що підозрюють, що Фролову вбили. За словами правоохоронців, тіло померлої намагалися приховати. Імена підозрюваних не називають.