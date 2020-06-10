У Тернополі через аварійний люк та небезпечні вибоїни викликали поліцію

Член команди «Сила Людей» Зварич Сергій спільно з місцевими мешканцями близько двох років вимагає від влади Тернополя відремонтувати міжквартальні проїзди на вулиці Карпенка.

З кожним тижнем проїзд руйнується все більше, вибоїни стають все небезпечніші та є реальна загроза безпеці людей через провал люків.

Після чергової відмови на письмове колективне звернення Сергій з однодумцями викликали поліцію та подали письмову заяву з вимогою притягнути винуватців до відповідальності.

Команда «Сила Людей» закликає Поліція Тернопільської області убезпечити тернополян від небезпеки та виконати вимоги, викладені в заяві.