У жителя Бережанщини поліцейські вилучили автомат та майже пів тисячі набоїв

За незаконне поводження зі зброєю зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час оперативного відпрацювання співробітники відділу поліції №1 міста Бережани здобули інформацію про те, що житель одного з сіл місцевої громади може незаконно зберігати заборонені предмети. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Санкціонований обшук бережанські поліцейські провели за участю спецпризначенців КОРДу. У приватному будинку, де проживає 36-річний фігурант, було знайдено та вилучено майже пів тисячі боєприпасів і вогнепальну зброю – автомат Калашникова. Речові докази направлено на експертизу.

За вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські також встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Бережанська окружна прокуратура.