Тернопільські маршртки “шманатимуть” контролери

11 серпня виконавчий комітет Тернополя вніс зміни до рішення «Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді». Це рішення прийнято для об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат на перевезення у громаді, повідомляють у міській раді.

Згідно з новими правилами, якщо правоохоронні органи або уповноважені особи органу місцевого самоврядування зафіксують факт отримання водієм готівки за проїзд, відповідним перевізникам не буде відшкодовуватися вартість покілометрової оплати транспортної роботи. Це один із методів стимулювання до повного вилучення готівкових розрахунків у громадському транспорті та дисциплінування перевізників.

Факти порушень, підтверджені відеофіксацією (зазначення дати, часу, ідентифікації водія, номера маршруту та номерного знаку транспортного засобу), приймаються виключно до 1 числа місяця, що настає за звітним.