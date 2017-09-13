У житті Лановеччини, особливо творчої інтелігенції краю, сталась визначна подія – вийшов у світ другий в історії району літературно-мистецький інформаційний альманах «Лан-2», підготовлений і приурочений 200-літтю від дня народження Пророка України Т.Шевченка. Виконуючи рішення редколегії альманаху, редактор-упорядник видання, член редколегії, голова громадської ради при Лановецькій райдержадміністрації Марія Романчук вручила один екземпляр книги голові районної державної адміністрації Юліану Сіранту в присутності заступників голови Олександра Батожного та Володимира Кравчука, а також керівника апарату райдержадміністрації Андрія Бенцарука.

«Автором проекту став невгамовний і наполегливий ентузіаст Ярослав Галяс, – пише у вступному слові Марія Романчук. – Він залучив до збору матеріалів однодумців, і поступово «редакційний портфель» наповнювався добірками поезій, публіцистичними, художніми творами, фотографіями, розповідями про досягнення в різних галузях, яскраві події в селах і райцентрі, про наших земляків, які успішно працюють, діють , творять і на рідній землі, і в різних кінцях світу. На жаль, робота над проектом нового збірника стала лебединою піснею основного ідейника «Лану», голови районного проводу Конгресу української інтелігенції, почесного члена Всеукраїнського товариства «Просвіта», «Будівничого України», члена Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка Я.В.Галяса. Зірка життя Ярослава Васильовича згасла на 80-му році життя, але промені її віддзеркалені в тих справах, до яких доклалися його рука, розум і серце.

Кошти для друку цього видання концентрували у фонді, створеному під час розпродажу «Історії Лановеччини». Вагомий внесок у цю справу зробив наш поважний меценат із Канади, уродженець Печірної Яків Голубіцький».

«Шановний читачу! – підсумовує Марія Романчук – Будувати державу, так як і облаштовувати дім, непросто. Але якщо ми разом цілеспрямовано й дружно будемо долати всі перешкоди, не впадаючи у відчай від невдач, поважатимемо та розвиватимемо свої багатовікові традиції, культуру, шануватимемо свою мову, знатимемо своїх героїв і видатних людей, то «на оновленій землі врага не буде, супостата», а запанують добро, правда, любов і щастя в нашій омріяні віками Україні. Цими ідеями пронизані всі матеріали, які пропонуються в другому випуску «Лану». «Книга прагне пробудження людяності, – пише у своєму зверненні до читачів Благочинний Лановецького району УПЦ КП митрофорний протоієрей Миколай Періг .- Історія і духовний розвиток Лановеччини багаті фактами та подіями. Кожне село, кожна громада брали активну участь у творенні історії… Видання «Лану-2» зумовлене вирішенням багатьох питань для кожного жителя нашого району. Хай Бог благословить видавців, творчих людей Лановеччини, збереже у народній пам’яті їхні імена!».