В Чортківському районі зіткнулися одразу три автівки

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 травня на автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» біля 07:40. 33-річний житель м.Чортків, керуючи автомобілем «ВАЗ 2107», в межах населеного пункту с.Деренівка, не справився із керуванням, не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілями «FORD Scorpio» та «PEUGEOT Partner», які рухались в попутному напрямку.

Внаслідок даної пригоди травми отримала пасажирка автомобіля «ВАЗ 2107» у вигляді забою грудної клітки та водій «FORD Scorpio» у вигляді ЗЧМТ. Механічних ушкоджень зазнали всі три автівки, які і поміщені на арештмайданчик Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області. У водіїв відібрано забір крові на вміст алкоголю.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Всі остаточні обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясує слідство.

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