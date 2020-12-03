В одному з магазинів Чорткова продавали ляльки з високим рівнем загрози (фото)

В листопаді 2020 року спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели планову перевірку характеристик продукції в одному з магазинів м. Чортків, який здійснює реалізацію дитячих іграшок.

В ході перевірки було здійснено відбір зразка продукції для проведення його експертизи (випробувань) в ДП «Тернопільстандартметрологія», а саме: – іграшки «Принцеси Діснея» TM « PRINCESS », артикул 6009 G , дата виробництва – лютий 2018р., країна виробник – Китай, ш/к 6900016401584 .

За результатами випробувань іграшка не відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затверджений постановою КМУ від 28.02.2018р. № 151 та ДСТУ EN 71-1: 2016 (EN 71-1: 2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості», а саме:

1) на іграшку не нанесено найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу імпортера;

2) відбулося від’єднання монофіламентних волокон.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить високий рівень загрози.

Суб’єкту господарювання видано рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів.