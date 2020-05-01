Віктор Овчарук: “Тернопільська обласна рада оперативно реагує на виклики, пов’язані з пандемією”

30 квітня, голова обласної ради Віктор Овчарук передав захисні костюми та багаторазові окуляри, а також понад дві тисячі масок і 100 захисних костюмів, які пошили у Кременецькому професійному ліцеї.

– Продовжуємо забезпечувати засобами захисту медиків обласного фтизіопульмонологічного центру. Уже сьогодні на лікуванні тут перебувають п’ятеро пацієнтів. Тому питання захисту медиків є вкрай важливим. Адже маємо сумну статистику: лише в нашій області захворіли на COVID-19 213 медичних працівників, – наголосив Віктор Овчарук. – Зрештою, Тернопільська обласна рада однією із перших відреагувала на виклики, пов’язані з пандемією. Протягом кількох сесійних засідань спрямовувалися кошти на укомплектування лікарень усім необхідним.

Нагадаємо, на базі обласного фтизіопульмонологічного центру кілька днів тому облаштувано палати для лікування хворих на коронавірус з середньою та важкою формою перебігу. Наразі тут функціонують шість місць з перспективою розширення до дев’яти, загалом передбачено 90 інфекційних ліжок.