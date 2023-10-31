Вночі на Тернопільщині сталась смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 30 на 31 жовтня в Чортківському районі. Близько 02.00 годин водій автомобіля «Opel Vectra», рухаючись по автодорозі, що між сел. Заводське та с. Шманьківчики, здійснив наїзд на велосипедиста.

Потерпілого, 38-річного жителя с. Великі Чорнокінці Колиндянської територіальної громади, з важкими травмами госпіталізували в Чортківську лікарню.

На жаль, травми виявились надто серйозними і чоловік помер в лікарні.