09:53 | 31.10.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Вночі на Тернопільщині сталась смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 30 на 31 жовтня в Чортківському районі. Близько 02.00 годин водій автомобіля «Opel Vectra», рухаючись по автодорозі, що між сел. Заводське та с. Шманьківчики, здійснив наїзд на велосипедиста.

Потерпілого, 38-річного жителя с. Великі Чорнокінці Колиндянської територіальної громади, з важкими травмами госпіталізували в Чортківську лікарню.

На жаль, травми виявились надто серйозними і чоловік помер в лікарні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *