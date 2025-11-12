Водій на Renault вʼїхав в ВАЗ. Є постраждалі

Водій та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 11 листопада близько 10:00 між селами Кровинка та Лошнів.



На місці події працювали співробітники Теребовлянського відділення поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Duster виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099.



У результаті удару лікарі надавали допомогу, але без госпіталізації кермувальнику та пасажирам із ВАЗу. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





