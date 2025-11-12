“Тернопільводоканал” оприлюднив фото не для гидливих і попросив тернополян більше не робити це

КП “Тернопільводоканал” оприлюднило чергове фото, яке шокувало користувачів: на ньому — великі “порції” вологих серветок, що були витягнуті з каналізаційних труб. Такі серветки, які зазвичай змивають унітазом, вже стали однією з основних причин заторів у міській каналізаційній мережі.

Насправді вологі серветки не розчиняються у воді, як багато хто може думати. Натомість вони накопичуються в трубах, утворюючи серйозні перешкоди для нормального перекачування стоків і навіть можуть призвести до аварійних ситуацій.

Закликаємо тернополян бути відповідальними!

Міська каналізація призначена лише для транспортування стічних вод. Викидати в унітаз будь-який сміття — це не тільки неприпустимо з точки зору екології, а й може спричинити величезні проблеми для міських комунальних служб та мешканців. Замість того, щоб змивати вологі серветки та інші побутові відходи в каналізацію, краще відправляйте їх у смітник.

Будь ласка, підтримуйте чистоту у місті та забезпечте належну роботу каналізаційної мережі. Ваша відповідальність може врятувати багато проблем у майбутньому!