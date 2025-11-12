Тернопільщина зустрічає Героя: повернення військовополоненого Анатолія Дворського

На сторінці Koropets-INFO повідомляють про повернення додому звільненого військовополоненого Анатолія Дворського, жителя села Горигляди Чортківського району.

Вітаємо Героя, який пережив 3,5 роки катувань та голоду в російських колоніях, у рідних Гориглядах, біля Церкви святого Онуфрія, завтра о 10:00.

Анатолій Дворський, 27-річний морпіх 36-ї бригади, служив кілька років за контрактом до повномасштабного вторгнення. Він був на передовій на Донеччині та в Маріуполі, захищав завод Ілліча, але навесні 2022 року потрапив у полон. Три з половиною роки родина переживала невизначеність, постійно чекаючи на звістки від Анатолія. Останній раз він виходив на контакт з рідними в березні 2022 року, а 12 квітня стало відомо, що він в руках ворога.

Як згадує родина захисника, вони спершу припускали, що його брат міг загинути, однак згодом підтвердилася інформація, що Анатолій у полоні. Військовослужбовця звільнили 2 жовтня 2025 року. “Спочатку дружина отримала повідомлення в Дії про звільнення чоловіка, і це була неймовірна радість для всієї родини”, — розповідає Дмитро.

Незважаючи на радість повернення, Анатолій повернувся з важкими наслідками, адже 3 роки полону не минули безслідно. Чоловік пережив катування, голод та побиття. Він був один з багатьох бранців, яких російські військові жорстоко поводилися під час полону.

Родина Дворських понад три роки шукала Анатолія через всі можливі канали — від державних установ до волонтерів. Брати, друзі та односельці вели безперервну боротьбу за повернення Героя.

Запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до урочистої зустрічі в Гориглядах, де відбудеться теплий прийом Анатолія Дворського.