Вулицями містечка на Тернопільщині вже навіть “потяги” їдуть (фотофакт)

Мешканці Скалату вже довший час борються проти руху вантажівок у місті. І навіть перекривали дороги, але це проблеми не вирішило. Таке відчуття, що містом почали їздити потяги, – про це у мережі Фейсбук пише Віктор Феськів.

Так сказав знайомий, побачивши світлину: “Вже потягами їздять, і плюють скалатчанам в обличчя…”

А вони їдуть. З кожним днем їх стає все більше і більше.

Нема знаків, дорожніх розміток,ліній,позначок – то ж можна все? Деякі водії вказують, що нема дорожніх знаків. Але вони забули, що є правила дорожнього руху, які вони вчили і здавали іспити, щоб отримати водійські посвідчення, а в правилах чітко вказано, де категорично не можна зупинятися.