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Вулицями містечка на Тернопільщині вже навіть “потяги” їдуть (фотофакт)

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Мешканці Скалату вже довший час борються проти руху вантажівок у місті. І навіть перекривали дороги, але це проблеми не вирішило. Таке відчуття, що містом почали їздити потяги, – про це у мережі Фейсбук пише Віктор Феськів.

  • Так сказав знайомий, побачивши світлину: “Вже потягами їздять, і плюють скалатчанам в обличчя…”
    А вони їдуть. З кожним днем їх стає все більше і більше.
    Нема знаків, дорожніх розміток,ліній,позначок – то ж можна все? Деякі водії вказують, що нема дорожніх знаків. Але вони забули, що є правила дорожнього руху, які вони вчили і здавали іспити, щоб отримати водійські посвідчення, а в правилах чітко вказано, де категорично не можна зупинятися.

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