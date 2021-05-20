Як не втратити 1 січня 2025 року право на свої ж земельні ділянки

До 1 січня 2025 року всі власники або спадкоємці паїв повинні оформити право власності на свої ділянки. Ця вимога обумовлена статтею 13 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Як розповів у минулому тернопільський аграрій, згодом народний депутат, а нині радник Міністра МВС Михайло Апостол, законі йдеться, що якщо власник паю чи його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку до 1 січня 2025 року, то буде вважатися, що він відмовився від отримання земельної ділянки.

Земля без власника буде вважатися невитребуваною. Такі ділянки будуть визнані безхазяйними і передадуться в комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані.

Як оформити право власності на пай:

Зареєструвати право власності можна у нотаріуса або через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для держреєстрації речових прав на нерухоме майно. Нагадаємо, що до 2013 року право власності на землю підтверджувалося державним актом на право власності на земельну ділянку з місцевого органу Держкомзему.

Сьогодні потрібно внести інформацію про ділянку в держгеокадастр!

Як це зробити?

Необхідно звернутись до землевпорядної організації, яка виготовить необхідну документацію землеустрою та внесе відомості по Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру в результаті чого Ви отримаєте Витяг з ДЗК з присвоєним кадастровим номером.

Далі:

Зайти в ЦНАП або нотаріуса, який займається реєстрацією прав на нерухоме майно. Сплатити адміністративний збір в ЦНАП. Або збір і послуги нотаріуса. Підготувати необхідні документи:

Оригінал і копію паспорта та ідентифікаційного номера.

Квитанцію про оплату арбітражного збору (0,1 розміру мінімальної заробітної плати, в 2021 році — це 227 грн.).

Витяг з Державного земельного кадастру.

Документ, який є підставою виникнення права на ділянку. Це може бути договір купівлі-продажу або дарування, свідоцтво на спадщину, рішення суду або інший документ.

Всі ці документи ви відносите в ЦНАП або нотаріуса. Держреєстратор або нотаріус дають вам на підпис заяву про реєстрацію прав. Ця заява друкується держреєстратором або нотаріусом і підписується вами на місці.

Далі воно розглядається не більше 5 робочих днів. Після цього ваше право повинно бути зареєстровано, а рішення про реєстрацію розміщено на сайті Міністерства юстиції.

Після того, як право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ви стаєте власником земельної ділянки. Інформаційну виписку про право власності з Держреєстру речових прав можна отримати, при необхідності, самостійно через Кабінет електронних сервісів Мін’юсту .



